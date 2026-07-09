BM, KDC'deki Çatışmalara Acil Müdahale Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BM, KDC'deki Çatışmalara Acil Müdahale Çağrısı Yaptı

09.07.2026 18:40
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, KDC'deki çatışmaları kınayarak gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmaları kınayarak, "gerilimi acil olarak azaltma" çağrısı yaptı.

Türk, KDC'nin doğusundaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KDC'nin doğusunda bulunan Güney Kivu dahil, çatışmaların siviller üzerindeki etkisini kınayan Türk, "gerilimleri azaltmak için ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çabalar" çağrısında bulundu.

Türk, "Son 2 haftadır Güney Kivu'nun Fizi ve Mwenga bölgelerinde, KDC silahlı kuvvetleri ile Ruanda ordusu destekli M23 silahlı grubu arasında çatışmalar arttı. Her iki taraf da sivil yerleşim alanlarında silahlı insansız hava araçları, ağır topçu ve diğer patlayıcı silahlar kullandı. Birçok sivil öldürüldü, diğerleri yaralandı ve hayvanlar ile evler tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

KDC silahlı güçleri ve isyancı M23'ü daha fazla şiddetten acilen geri adım atmaya ve gerilimi azaltmak için acilen harekete geçmeye çağıran Türk, tarafları "sivilleri korumak için anlamlı adımlar atmaya" davet etti.

Türk, yoğun nüfuslu bölgelerde patlayıcı silahların kullanılmasının yıkıcı sonuçlar doğurduğunu ve durdurulması gerektiğini vurguladı.

"Çatışmanın her iki tarafı ve müttefiklerinin, uluslararası insani hukuk uyarınca ihtiyaç sahibi herkese güvenli, hızlı ve engelsiz insani yardım erişimini sağlamak gibi açık yükümlülükleri vardır." uyarısı yapan Türk, bölgesel aktörler ve uluslararası topluma "KDC'deki şiddeti önlemek için acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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