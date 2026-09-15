BM, KDC'deki Ebola salgını için uluslararası dayanışma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Kıdemli Ebola Koordinatörü Julien Harneis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının ölümcül ve devasa bir salgın olmaya devam ettiğini bildirerek, diğer insani krizlerin de yaşandığı bu ülkedeki mücadele için uluslararası dayanışmanın önemine işaret etti.

Harneis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında KDC'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KDC'deki Ebola, ölümcül ve devasa bir salgın olmaya devam ediyor. Bazı alanlarda ilerleme kaydedilse de vaka sayılarındaki artışı görmeyi sürdürüyoruz." diyen Harneis, entegre bir müdahale yürütülmesine rağmen bulaşma süreçleri ve benzeri konularda daha fazlasını yapmaları ve çok daha fazla uluslararası dayanışma sergilemeleri gerektiğini söyledi.

Harneis, salgının çok geniş bir alanda görüldüğünün altını çizerek, Ebola vakalarının görüldüğü bölgelerin bir ucundan diğer ucuna uçakla seyahat etmenin 2,5 saat sürdüğünü kaydetti.

Faaliyet göstermenin son derece zor, çeşitli ve heterojen bir ortamın olduğuna dikkati çeken Harneis, birçok bölgedeki yolların çok kötü durumda olduğuna değindi.

Harneis, salgının kontrolüne ilişkin özellikle Ituri ve Bunia bölgelerinde bir miktar ilerleme gördüklerini ancak Kuzey Kivu'daki bazı bölgelerde vaka sayılarının arttığını belirtti.

İnsani yardım finansmanı, ihtiyacın yalnızca yüzde 49'unu karşılıyor

"Ebola salgınıyla mücadelenin yanı sıra insani yardım çalışmaları için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. İnsani yardım çalışmalarının finansmanı şu anda ihtiyacın yalnızca yüzde 49'unu karşılayabiliyor." diyen Harneis, bu durumun, Ebola salgınından etkilenen bölgelerdeki tüm KDC'liler için durumu çok daha vahim bir hale getirdiğini söyledi.

Harneis, "KDC'de açlık ve gıda güvensizliği giderek artıyor. Sağlık merkezlerine başvurular azalıyor, anne ölümleri yükseliyor ve HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin tedavileri aksıyor. Bu nedenle insani yardım çalışmaları için de finansman sağlanması şart." dedi.

Maddi desteğin yanı sıra uzmanlaşmış teknik acil durum sağlık ekiplerinin de sahaya sevk edilmesi gerektiğine işaret eden Harneis, çok daha büyük bir desteğe ve maddi kaynakların seferber edilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KDC'de devam eden Ebola salgınında vaka sayısının 7 bin 200'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 475'e yükseldiği bildirilmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola türünün onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.