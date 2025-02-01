BM, Kongo'daki İsyanlar İçin Endişeli - Son Dakika
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BM, Kongo'daki İsyanlar İçin Endişeli

BM, KDC'deki M23 isyancılarının Güney Kivu'ya ilerlemesi nedeniyle endişelerini paylaştı.

01.02.2025 00:46
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Birleşmiş Milletler (BM), isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancıların Güney Kivu bölgesine doğru ilerleyişinden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, Güney Kivu'daki isyancı M23 grupları ile Kongo silahlı kuvvetleri ve destekçi müttefik kuvvetler arasında çatışmalar yaşandığını belirterek "Özellikle Güney Kivu'daki durumdan derin endişe duyuyoruz. M23'ün Güney Kivu'nun başkenti Bukavu şehrine doğru hızla ilerlediğine dair güvenilir raporlar var." dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü İstikrar Misyonu (MONUSCO) çalışanlarının, Ruanda savunma güçlerinin de aynı yöne doğru sınır ötesi hareketlerine dair bildirimlerde bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Meslektaşlarımız ayrıca BM Barış Gücünün o bölgede bulunmaması durumunda, özellikle etnik gruplar arası çatışmalar olmak üzere insani ve güvenlik riskleri konusunda endişe duyuyorlar." diye konuştu.

Dujarric, M23'ün diğer bölge Goma'nın önemli bir bölümünü ele geçirdiğini belirterek Goma'da durumun gergin ve değişken olduğunu bildirdi.

BM çalışanlarının bölgede zor ve tehlikeli şartlar altında görev yaptığını hatırlatan Dujarric, "Neredeyse bir haftadır su ve elektrik yok ve patlamamış mühimmatlar insanların, insani yardım görevlilerinin ve barış güçlerinin hareket özgürlüğü önünde ciddi bir engel teşkil etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

M23, dün Kuzey-Kıvu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda, bu iddiaları reddediyor.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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