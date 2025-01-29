BM, Kongo'dan Personel Tahliye Etti - Son Dakika
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BM, Kongo'dan Personel Tahliye Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle BM personeli Uganda'ya tahliye edildi.

29.01.2025 16:08
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KAMPALA, 29 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, şiddetli çatışmaların yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma bölgesinde bulunan BM personelinin bir kısmının tahliye etti.

Uganda Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Henry Okello Oryem, salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) silahlı çatışmalara girerek yeni bölgelerin kontrolünü ele geçirmesi üzerine BM'nin idari ve zorunlu olmayan personelinin tedbir amaçlı olarak Uganda'nın başkenti Kampala'ya tahliye edildiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres pazar günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda artan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu ifade ederek, M23'ün Goma'ya yönelik devam eden saldırılarını ve ilerlemesini en güçlü şekilde kınadığını belirtmişti. Guterres, M23'e tüm düşmanca eylemlerini derhal durdurması ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

BM'nin verilerine göre 2025 yılının başından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 400.000'den fazla kişi yerinden edilmiş durumda.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Kongo, Son Dakika

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