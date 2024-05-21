BM Koordinatörü: İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumu kötüleşiyor - Son Dakika
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BM Koordinatörü: İsrail'in saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumu kötüleşiyor

BM Koordinatörü: İsrail\'in saldırıları nedeniyle Refah\'taki güvenlik durumu kötüleşiyor

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Refah ve çevresinde yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini belirtti. Wennesland, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de güvenli hiçbir yerin kalmadığını ve insani yardım malzemelerinin girişini ve dağıtımını baltalayacağından endişe duyduğunu ifade etti. Ateşkes görüşmelerinde çıkmaza girilmesi ve geniş çaplı bir askeri operasyonun bölgesel gerilimleri artırma riskiyle karşı karşıya kalınması nedeniyle taraflara yeniden müzakerelere dönme çağrısı yapan Wennesland, Filistinliler ve İsrailliler için iki devletli bir çözüm oluşturmak amacıyla uygulanabilir bir siyasi plana olan ihtiyacı vurguladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ise Gazze'deki saldırılar nedeniyle koşulların daha da kötüleştiğini ve yerinden edilen Filistinlilerin korunması gerektiğini belirtti.

21.05.2024 00:37
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Refah ve çevresinde yoğunlaşan saldırıları nedeniyle Refah'taki güvenlik durumunun hızla kötüleştiğini söyledi.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Orta Doğu'daki son durum hakkında bilgi verdi.

İsrail'in son saldırılarıyla Refah'ta halihazırda kuşatılmış durumdaki halk için durumun giderek umutsuz ve tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Wennesland, "İsrail'in Refah ve çevresindeki operasyonları ve askeri manevraları yoğunlaştıkça, Refah'taki güvenlik durumu hızla kötüleşiyor." diye konuştu.

Wennesland, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de güvenli hiçbir yerin kalmadığını belirterek, "Daha büyük ölçekli bir operasyon olasılığı da dahil olmak üzere mevcut gidişatın, insani yardım malzemelerinin girişini ve çaresiz sivillere güvenli dağıtımını artırma çabalarını daha da baltalayacağından derin endişe duyuyorum." dedi.

Mısır'da çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri için taraflara acilen yeniden müzakerelere dönme çağrısı yapan Wennesland, Gazze'de ateşkes sağlanamamasının ve Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyonun bölgesel gerilimleri artırması riskinden endişe duyduğunu belirtti.

Wennesland, geçen 7 aydaki yıkım ve sefaletin Filistinliler ve İsrailliler için artık çatışmaları sona erdirip iki devletli bir çözüm oluşturmak amacıyla uygulanabilir bir siyasi plana olan ihtiyacı pekiştirdiğine dikkati çekti.

"Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeler tükeniyor"

Toplantıda konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da "Doğrusunu söylemek gerekirse Gazze'de olup biteni anlatacak kelimeler tükeniyor. Biz bunu bir felaket, bir kabus, bir dünya cehennemi olarak anlattık. Bunların hepsi ve daha da kötüsü." ifadelerini kullandı.

Wosornu, Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle koşulların daha da kötüleştiğini belirterek, son iki haftada 800 binden fazla Filistinlinin Gazze içinde yer değiştirdiğini anlattı. Yerinden edilen Filistinlilerin korunması gerektiğini vurgulayan Wosornu, "İnsanların bu bölgelerdeki yeni alanlara vardıklarında karşılaştıkları durum ise korkunç. Mevcut altyapı son derece sınırlı, yeterli tuvalet, su noktası, drenaj ve barınak yok." diye konuştu.

"Gazze'de ölü, yaralı ve yıkımın bilançosu kesinlikle akıl almaz boyutlarda." diyen Wosornu, uluslararası insancıl hukuka göre Gazze'ye insani yardımların bir an önce hızlı ve engelsiz şekilde geçişinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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