BM Libya Misyonu, doğuda 30 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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BM Libya Misyonu, doğuda 30 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusunda 30 kişinin idam edilmesini kınayarak yeni idam kararlarının infazının derhal durdurulması çağrısı yaptı. Misyon, ülkenin doğusundaki yetkililerle iletişime geçerek infazı gerçekleşecek yeni idam kararlarının askıya alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusunda 30 kişinin idam edilmesini kınayarak yeni idam kararlarının infazının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

UNSMIL'dan yapılan açıklamada, son günlerde Libya'nın doğusunda 30'un üzerinde kişinin idam edilmesinden dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

Libyalı yetkililere yeni idam kararlarının infazını derhal durdurmaları ve adil yargılama ilkelerine riayet edilmesi çağrısı yapıldı.

Misyonun ülkenin doğusundaki yetkililerle iletişime geçerek infazı gerçekleşecek yeni idam kararlarının askıya alınması için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, Libya'nın doğusundaki yetkilileri adil yargılanma standartlarına ve gerekli hukuki prosedürlere tam uyumu sağlamak amacıyla izlenen prosedürleri tartışmak ve gözden geçirmek üzere UNSMIL'ın insan hakları ekibiyle yeniden iletişim kurmaya ısrarla çağırmaktadır."

UNSMIL'ın Libya'da adalet sistemini güçlendirmek, yaşama hakkını ve adil yargılanma güvencelerini korumak amacıyla ilgili yetkililerle yapıcı işbirliğine hazır olduğu ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığına bağlı askeri savcılıktan 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "terör suçları işlemekten suçlu bulunduğu" belirtilen 10 kişinin, Yüksek Askeri Mahkemenin kararı doğrultusunda kurşuna dizilerek idam edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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