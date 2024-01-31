BM Libya Özel Temsilcisi, Libya\'da Seçimler İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da yapılması beklenen seçimler için "uzlaşıya dayalı bir çözüm" üretilmesi çağrısında bulundu.

"Libya'daki büyük kesimlerle ortak bir anlayışa varılması amacıyla istişareleri yoğunlaştırma, seçim yasaları yapılması ve seçimleri denetleyecek bir birlik hükümetinin kurulması konusunda Salih ile mutabık kaldıklarını belirten Bathily, "Libya halkına zarar veren çıkmaza son verecek siyasi bir çözüme ulaşmak için önerdiği diyalog çağrısına tüm tarafların olumlu bir şekilde katılması gerektiğini" vurguladı.

Bathily, Libya'da yapılması beklenen seçimler için "uzlaşıya dayalı bir çözüm" üretilmesini istedi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.