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BM Libya Özel Temsilcisi, Libya'da Seçimler İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BM Libya Özel Temsilcisi, Libya'da Seçimler İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı

BM Libya Özel Temsilcisi, Libya\'da Seçimler İçin Uzlaşı Çağrısı Yaptı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da yapılması beklenen seçimler için 'uzlaşıya dayalı bir çözüm' üretilmesi çağrısında bulundu. Bathily, Libya'daki büyük kesimlerle ortak bir anlayışa varılması, seçim yasalarının yapılması ve seçimleri denetleyecek bir birlik hükümetinin kurulması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Bathily, Libya halkına zarar veren çıkmaza son verecek siyasi bir çözüme ulaşmak için tüm tarafların olumlu bir şekilde katılması gerektiğini vurguladı. Kasım 2020'deki toplantılarda belirlenen 24 Aralık 2021 seçim tarihi, gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleştirilememişti.

31.01.2024 04:09
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da yapılması beklenen seçimler için "uzlaşıya dayalı bir çözüm" üretilmesi çağrısında bulundu.

"Libya'daki büyük kesimlerle ortak bir anlayışa varılması amacıyla istişareleri yoğunlaştırma, seçim yasaları yapılması ve seçimleri denetleyecek bir birlik hükümetinin kurulması konusunda Salih ile mutabık kaldıklarını belirten Bathily, "Libya halkına zarar veren çıkmaza son verecek siyasi bir çözüme ulaşmak için önerdiği diyalog çağrısına tüm tarafların olumlu bir şekilde katılması gerektiğini" vurguladı.

Bathily, Libya'da yapılması beklenen seçimler için "uzlaşıya dayalı bir çözüm" üretilmesini istedi.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.

Kaynak: AA

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