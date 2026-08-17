BM: Lübnan'da Şiddet Tırmanıyor - Son Dakika
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BM: Lübnan'da Şiddet Tırmanıyor

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BM, Lübnan'ın güneyinde şiddetin arttığını ve sivil kayıpların yaşandığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırdığı Lübnan'ın güneyinde şiddetin hafta sonu "endişe verici şekilde tırmandığını" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Hafta sonu boyunca ülkenin güney kesiminde şiddetin endişe verici ve kaygı uyandırıcı bir şekilde tırmandığına, hem insani yardım hem de barış gücü alanında çalışan meslektaşlarımız aracılığıyla tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu şiddet dalgası nedeniyle Lübnan'da sivil kayıpların da yaşandığını aktaran Dujarric, bu durumun, aileleri yakın zamanda geri döndükleri bölgelerden "yeniden yerinden ederek başka yerlerde güvenlik arayışına girmeye zorladığını" belirtti.

Dujarric, "Durum, pek çok aile için son derece kırılgan olmaya devam ediyor. Siviller evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelidir. Bu dönüşü gönüllü ve onurlu bir biçimde, ayrıca tekrar tekrar yerinden edilme durumuna maruz kalmadan gerçekleştirebilmelidirler." diye konuştu.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin, ülkede hafta sonu boyunca harekat alanlarında yoğun "kinetik faaliyetler" kaydettiğini bildiren Dujarric, buna İsrail Hava Kuvvetlerinin 5 hava saldırısı ve 2 helikopterden açılan ateşin de dahil olduğunu söyledi.

Dujarric, İsrail askerlerinin özellikle cumartesi günü Litani Nehri'nin kuzey bölgesi de dahil, "yoğun ateş faaliyetlerinde bulunduğunu", İsrail donanmasının Lübnan kara sularında "çeşitli deniz faaliyetlerinin gözlendiğini" kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Lübnan'da Şiddet Tırmanıyor - Son Dakika

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