BM, Mbaiki Üssünü Orta Afrika'ya Devretti

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA), Lobaye eyaletinin merkezi Mbaiki'de bulunan üssünü yerel yetkililere devretti.

MINUSCA Başkanı Valentine Rugwabiza, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Lobaye eyaletinde stratejik konumda bulunan yaklaşık 214 bin metrekarelik Mbaiki üssünün kontrolünün Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) makamlarına devredildiğini belirtti.

Daha önce Bamingui, Dekoa, Dilapoko, Ippy, Kouango ve Pombolo'daki 6 üssün OAC makamlarına devredildiğini hatırlatan Rugwabiza, devir teslim sürecinin yalnızca üsleri değil, söz konusu bölgelerde güvenliğin sağlanması, sivillerin korunması, sivil makamlara destek verilmesi ve bazı ulaşım yollarının bakımına ilişkin sorumlulukların da kademeli olarak ulusal kurumlara aktarılmasını kapsadığını ifade etti.

Bu adımın, MINUSCA'nın 2014'te göreve başlamasından bu yana güvenlik alanında ve devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde mümkün olduğunu dile getiren Rugwabiza, böylece Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun kaynaklarının ve personelinin güvenlik açısından daha fazla dikkat gerektiren bölgelere yönlendirebileceğini söyledi.

Rugwabiza, üslerin devrinin MINUSCA'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çekildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, misyonun yeniden yapılandırma süreci kapsamında daha hareketli ve esnek bir yapıyla faaliyetlerini sürdüreceğinin altını çizdi.

Güvenlik alanında elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirten Rugwabiza, devlet kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenlik sorumluluklarının kademeli olarak ulusal makamlara devredilmesinin yeni dönemin temel hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2014'ten bu yana faaliyet gösteren MINUSCA'nın yaklaşık 14 bin askeri bulunurken, misyon yeniden yapılanma kapsamında bazı üslerini kapatıyor veya yerel yetkililere devrediyor.