BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih, yerinden edilme için Güvenlik Konseyi\'ne çağrı yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, zorla yerinden edilme sorununa en kalıcı çözümün barış olduğunu söyledi.

Salih, yüksek komiser olarak BM Güvenlik Konseyi'ne cuma günü yaptığı ilk bilgilendirmede, insani yardım kuruluşlarının yerlerinden edilmek zorunda kalan insanları korumaya, onları kabul eden ülke ve toplumların yanında durmaya ve çözüm fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini belirtti. Salih, buna karşın başarının daha fazlasını gerektirdiğine dikkat çekti.

75 yıl önce kabul edilen Mülteciler Sözleşmesi'nin barışın başarısız olduğu durumlarda insanları koruma sözü verdiğini belirten Salih, "Bu sözü tutmalıyız. Ancak ortak hedefimiz daha da büyük olmalı: Mümkün olduğunda yerinden edilmeyi önlemek, meydana geldiği yerlerde çözüme kavuşturmak ve insanların güvenli ve onurlu bir şekilde hayatlarını yeniden kurabilecekleri koşulları yaratmak. Nihayetinde, zorla yerinden edilmeye yönelik en kalıcı çözüm barıştır" dedi.

"Bugün, 117 milyondan fazla insan çatışma, şiddet, zulüm ve güvenliklerine yönelik diğer tehditler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmıştır" diyen Salih, zorla yerinden edilmenin dünyanın durumu hakkında temel bir gerçeği ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

Yerinden edilmenin çözüm imkanlarından çok daha hızlı arttığını belirten Salih, çatışmaların çoğaldığını ve birçoğunun giderek daha uzun süreli hale geldiğini ifade etti. Siyasi çözümlerin bulunmasının zorlaştığını kaydeden Salih, geçici olacağını düşündükleri krizlerden kaçan milyonlarca insanın yıllarca, hatta bazı durumlarda nesiller boyunca yerinden edilmiş halde yaşadığını söyledi. Salih, "Bu sadece insani bir zorluk değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin önündeki temel bir engel" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ne çatışmaları sona erdirmek ve barış süreçlerini sürdürmek için siyasi nüfuzunu kullanma çağrısı yapan Salih, sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sığınma hakkının ve geri göndermeme ilkesinin korunması gerektiğini belirtti.

Salih ayrıca, çözümlere en başından yatırım yapılması ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler ile geri dönüş ülkelerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.