BM OCHA Etiyopya\'nın kuzeyinde yardımlar yetersiz kalınca ek kaynak seferber etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden çatışmalar nedeniyle insani yardımların ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını, bu nedenle ek kaynakların seferber edildiğini açıkladı. BM ajansı bu çerçevede mevcut fonların önceliklerinin de yeniden belirlendiğini kaydetti.

OCHA salı günkü açıklamasında, yardımları artırmaya devam edebilmek ve Afar, Amhara ve Tigray bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için acil ek finansman çağrısını yineledi.

Açıklamaya göre, Etiyopya İnsani Yardım Koordinatörü Ozonnia Ojielo, güvenli insani yardım erişimini sağlamak ve hayat kurtaran yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere federal yetkililer ve bölge yetkilileriyle görüşmelerine devam ediyor.

BM ve ortaklarının Etiyopya'nın kuzeyindeki insani yardım çalışmaları sürüyor.

Ortak kuruluşlar, Afar bölgesinde su, sanitasyon ve hijyen malzemelerinin yanı sıra acil nakit yardımı sağladı. Ayrıca çatışmalardan etkilenen tüm alanlarda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Amhara bölgesinde ise Dünya Gıda Programı tarafından sağlanan en az 428 metrik ton gıda, Kuzey Gondar ve Wag Hemra bölgelerinde çatışmalardan, gıda güvensizliğinden ve El Nino hava olayından etkilenenlere dağıtıldı.

Ajansın ortak kuruluşlarından World Vision'ın sağladığı gıda malzemelerini taşıyan 45 kamyon da pazartesi günü Tigray bölgesindeki Shire kentine ulaştı.