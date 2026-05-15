BM Orman Forumu Toplantısı Sona Erdi
15.05.2026 23:20
İsmail Belen'in başkanlığındaki UNFF21 toplantısı New York'ta başarıyla tamamlandı.

BİRLEŞMİŞ Başkanlığını 2 yıldır Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen'in yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumunun (UNFF21) toplantısı sona erdi.

New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde bu yıl 21'ncisi düzenlenen ve bir hafta süren toplantı tamamlandı.

Belen, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, 2 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi sırasında verdikleri destek dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti. Belen, "Yeni başkana ve yeni büroya başarılar diliyorum. Forumun, çalışmalarına özveri, bilgelik ve güçlü bir işbirliği ruhuyla devam edeceğinden eminim." dedi.

İsmail Belen, toplantı sonrası AA'ya yaptığı açıklamada, UNFF ile Türkiye'nin tarihi bir ilişkisi olduğunu belirterek, "UNFF'de Türkiye oldukça etkin. Burada etkin olmak uluslararası arenada da etkin olmak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye, hem dünyanın en güçlü ormancılık organizasyonuna sahip hem en güçlü ormancılık faaliyeti yürüten ülkelerden biri." diyen Belen, ormanların tüm dünyada azaldığına, Türkiye'de ise hem ağaçlandırma hem de iyileştirme yoluyla arttığına işaret etti.

Türkiye'nin çalışma ve tecrübelerini UNFF'de aktardıklarını belirten Belen, "Biz ilk orman envanterini 1973'te çıkarmıştık. O tarihten bu yana Türkiye ormanları yaklaşık 4 milyon hektar arttı. Bu çok ciddi bir rakam ve BM dahil birçok örgütün raporlarında yer aldı. Türkiye'de ormanların artmasını bütün dünya takdirle izliyor." diye konuştu.

Belen, uluslararası toplantılarda insanların Türkiye'nin başarısının arkasındaki faktörleri sorduğunu dile getirerek, "Türkiye, ormancılık mevzuatı, teşkilatı ve eğitimi açısından dünyanın en iyisi. Hiçbir ülkede 12 tane orman fakültesi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ormancılığın Türk insanının da kabulünü alan bir konu olduğunu söyleyen Belen, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede de tartışmasız dünyanın bir numarası olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Orman Forumu, 2000 yılında kurulmuş, orman politikalarının uyumlaştırılmasını, bilgi ve kaynak paylaşımının desteklenmesini ve küresel orman hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan üst düzey bir hükümetler arası politika platformu. UNFF toplantıları, ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve geliştirilmesi konularında uluslararası işbirliğini teşvik eden önemli bir hükümetler arası mekanizma niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

