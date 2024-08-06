BM Raporörü İsrail'i Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi için kınadı

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Birleşmiş Milletler'in (BM) fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan, Gazze'de geçen hafta Al Jazeera televizyonu muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'nin öldürülmesini kınayarak, öldürülen gazeteciler için İsrail'in hesap vermesi çağrısında bulundu.

Khan, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de iki gazeteciyi kasıtlı olarak hedef almasını şiddetle kınıyorum. Bu olay, Gazze'deki savaşta öldürülen muhabir ve medya çalışanlarının zaten korkunç olan sayısına ekleniyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, "gazetecileri öldürmek için hiçbir maddi kanıt olmadan suçlamalarda bulunuyor" gibi göründüğüne işaret eden Khan, bunun da uluslararası insancıl hukuka tamamen aykırı olduğunun altını çizdi.

Khan, Gazze'de öldürülen gazeteciler için İsrail'in hesap vermesi yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in daha önceki hesap vermesi çağrılarını dikkate almadığını da anımsatan Khan, "Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesini bir savaş suçu olarak soruşturmak için hızla harekete geçmeye ve uluslararası toplumu Gazze'deki gazetecilere yönelik suçları soruşturmak için uluslararası mekanizmaların kullanımını acilen değerlendirmeye çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.