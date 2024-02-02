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BM raportörleri, UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki gösterdi - Son Dakika
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BM raportörleri, UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki gösterdi

BM raportörleri, UNRWA\'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA)'nın tamamen gayrimeşru hale getirilmesine yönelik her türlü çabayı en güçlü şekilde kınadı. Raportörler, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı önemli hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

02.02.2024 17:51
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BM raportörleri: UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik her türlü çabayı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM raportörleri, UNRWA'yı tamamen gayrimeşru hale getirmeye yönelik çabalara sert tepki gösterdi - Son Dakika
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