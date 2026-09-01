BM Raportörlerinden Fransa'ya Rima Hassan Uyarısı: Filistin Savunucularına Yönelik Baskı Temel Hakları İhlal Edebilir - Son Dakika
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BM Raportörlerinden Fransa'ya Rima Hassan Uyarısı: Filistin Savunucularına Yönelik Baskı Temel Hakları İhlal Edebilir

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Birleşmiş Milletler özel raportörleri, Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'a yönelik hukuki ve siyasi baskı uygulandığı endişesiyle Fransız hükümetine uyarıda bulundu. Raportörler, Hassan'ın Filistin konusundaki açıklamalarının kamuoyu tartışmalarına hizmet ettiğini belirterek, yarısından fazlası takipsizlikle sonuçlanan yasal süreçler ve gözaltılardan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'a yönelik hukuki ve siyasi baskı uygulandığı endişesiyle ifade özgürlüğü gibi temel hak ihlallerinin oluşabileceğine ilişkin Fransız hükümetine uyarıda bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 5 BM özel raportörünün, partinin AP üyesi Rima Hassan'a ilişkin açıklama yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Rima Hassan'ın özellikle Filistin konusundaki açıklamaları ve paylaşımlarının kamuoyu tartışmalarına ve dolayısıyla ortak çıkara hizmet ettiği belirtilerek, AP üyesine yönelik yarısından fazlası takipsizlik kararıyla sonuçlanan yasal süreçlerden ve gözaltılardan "derin endişe" duyulduğu vurgulandı.

Hassan'a karşı "hukuki ve siyasi baskı" teşkil edecek önlemler uygulandığı ifade edilen açıklamada, bu uygulamaların AP üyesinin ifade özgürlüğü, özel hayat, örgütlenme hakkı, eşitlik ve kamusal hayata katılım gibi temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebileceğine ilişkin Fransız hükümetine uyarıda bulunuldu.

Açıklamada BM raportörleri, özellikle Filistin savunucularının seslerini bastırmak için Fransız makamlarının artan baskısını eleştirdi.

Ayrıca raportörler, Fransız hükümetinden Hassan'a yönelik gözaltı kararlarının gerekçelerini ve orantılılık ilkesinin gözetilip gözetilmediğini bildirmesini istedi.

Açıklamayı imzalayan raportörler arasında Ben Saul, Irene Khan, Gina Romero, Margaret Satterthwaite ve Ana Brian Nougreres yer aldı.

Fransa'da Ekim 2023'ten sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Filistin asıllı Rima Hassan'ın da "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılanacağı dava 19-20 Ekim'de görülecek.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Filistin, Fransız, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörlerinden Fransa'ya Rima Hassan Uyarısı: Filistin Savunucularına Yönelik Baskı Temel Hakları İhlal Edebilir - Son Dakika

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