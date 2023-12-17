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BM Raportörü İsrail'e tepki gösterdi

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki kiliseleri bombalamasını isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye tepki gösterdi. Albanese, İsrail'in hastaneler, okullar, camiler ve yerleşim yerlerini bombalamasının sorun olmadığını belirtti.

BM Raportörü İsrail\'e tepki gösterdi
17.12.2023 - 17:17,
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Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'den Gazze'deki kiliseleri bombalamamasını isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze'deki kiliseleri hedef aldığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından X hesabından, "İsrail hükümetine ve ordusuna, Gazze Şeridi'ndeki Hristiyan ibadethanelerini koruması için samimi bir çağrıda bulunuyorum. Hamas teröristlerinin saklandığı yer burası değil." şeklinde paylaşım yapan Tajani, tepki çekti.

BM Özel Raportörü Albanese, Bakan Tajani'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Antonio Tajani, bu durumda İsrail'in; hastaneleri, okulları, camileri, yerleşim yerlerinin tamamını bombalamasında sizin için sorun yok, öyle mi? Biliyorsunuz, bu bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan öldü. Bunlar uluslararası suçtur, Bakan."

Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının, Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 296 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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Başbakan Yardımcısı, İsrail, İtalya, Gazze, Son Dakika

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