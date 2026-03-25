BM Raportörü: İsrail'in İşkence Politikası
BM Raportörü: İsrail'in İşkence Politikası

25.03.2026 14:22
Francesca Albanese, İsrail'in hapishanelerindeki işkencenin devlet politikası haline geldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işkence uygulamalarının fiilen devlet politikası haline geldiğine dikkati çekerek, İsrail hapishanelerinde işkence gören Filistinlilerin tanıklıklarını okudu.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyinde (İHK), İsrail'in işkence uygulamalarının fiilen devlet politikası haline geldiğini söyledi.

Bu uygulamaların siyasi açıdan savunulduğuna dikkati çeken Albanese, İHK'ye sunduğu rapordan, işkence mağduru Filistinlilerin tanıklıklarını okurken duygusal anlar yaşadı.

Albanese, tanıkların "'Üzerimize polis köpeklerini saldılar, etlerimizi parçalamalarına izin verdiler. Bir köpek, bir tutukluya saldırdı ve cinsel organını parçalamaya başladı. O, kollarımda can verdi. Bir kafeste korunaklı duran doktor, onu uzaktan muayene etti ve 'onu dışarı atın' dedi.'" ifadelerini aktardı.

BM Filistin Özel Raportörü, bir tanığın "İsrail güçlerinden birinin bir cisim kullanarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğu" yönündeki beyanlarını alıntıladı.

Albanese tarafından aktarılan diğer tanıklığa göre, bir tutuklu, İsrail güçlerince tecavüze uğradı ve bu anlar kayda alındı. Filistinli tutuklu, her an "ölmek için dua ettiğini" belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörü: İsrail'in İşkence Politikası - Son Dakika

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:50
Pezeşkiyan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
SON DAKİKA: BM Raportörü: İsrail'in İşkence Politikası - Son Dakika
