BM, Sudan'daki İHA saldırısını kınadı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM, Sudan'daki İHA saldırısını kınadı

24.03.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Doğu Darfur'daki İHA saldırısında en az 60 kişinin ölümünü kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Doğu Darfur eyaletinde hastaneye insansız hava aracıyla (İHA) yapılan ve en az 60 kişinin öldüğü saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 20 Mart'ta Doğu Darfur eyaletindeki Dain Eğitim Hastanesine düzenlenen İHA saldırısında aralarında çocukların ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu en az 60 kişinin öldürülmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Nisan 2023'ten bu yana Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Sudan'da sağlık tesislerine yönelik 200'den fazla saldırıyı doğruladığı belirtilen açıklamada, bu saldırılar sonucu 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Genel Sekreter'in, tüm taraflardan, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalarını talep ettiği aktarılan açıklamada, Guterres'in, tarafları çatışmaları derhal azaltmaya ve düşmanlıkların sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varmaya çağırdığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 22 Mart'taki açıklamasında, Sudan'ın Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'deki hastaneye 20 Mart'ta yapılan saldırıda 13'ü çocuk en az 64 kişinin yaşamını yitirdiğini, 89 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:52:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.