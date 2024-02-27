BM, Suriye Anayasa Komitesi\'nin 9. turunun nisan ayında Cenevre\'de yapılması için çağrıda bulundu

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi'nin ertelenen 9. turunun nisan ayında Cenevre'de yapılması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Pedersen, Rusya'nın " İsviçre'yi artık tarafsız olarak görmediğini" açıklamasıyla Suriye'nin 9. tur görüşmelerini Cenevre'de yapmayacağını bildirdiğini ve görüşmelerin ertelendiğini anımsattı.

Yeni bir görüşme yeri için mutabakat sağlanamadığına dikkati çeken Pedersen, kendisinin de farklı ülke tekliflerinde bulunduğunu ancak kabul görmediğini kaydetti.

Pedersen, bu durumda tekrar Cenevre'de buluşulmasının tek seçenek olduğunu, ileride yeni bir yer arayışına girilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün tüm taraflara 9. tur görüşmelerini nisan ayının sonunda Cenevre'de yapmak için resmi davetiye gönderiyorum." dedi.

Taraflara olumlu cevap vermeye davet eden Pedersen, BM'nin kolaylaştırıcı rolünün desteklenmesini istedi.

" Gazze'de insani, Suriye'de ülke genelinde ateşkes şart"

Pedersen, Suriye'de sahadaki gelişmelerden derin endişe duyduğunu da dile getirdi.

Bölgesel çatışmaların etkilerinin Suriye'de daha fazla görüldüğüne işaret eden Pedersen, ülkeye yönelik saldırıların arttığını kaydetti.

Pedersen, Suriye'de sivil can kaybı ve yerinden edilmenin artmaya devam ettiğini belirterek, "Bölgesel gerginliğin Gazze'de insani ateşkesle acilen azaltılması gerekiyor. Aynı zamanda acilen Suriye'de de mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülke genelinde ateşkesin sağlanması şart." şeklinde konuştu.

Suriye Anayasa Komitesi

BM'nin desteğiyle 2019'da kurulan Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 grup bulunuyor.

Anayasa yazımından sorumlu küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Anayasa Komitesi'nin 8. tur görüşmeleri 2022'de 30 Mayıs ile 3 Haziran arasında gerçekleşmiş, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamıştı.

9. tur görüşmeleri ise 2022 Temmuz'da ertelenmişti.