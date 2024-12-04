BM, Suriye'deki Gerginliği Düşürmeye Çalışıyor - Son Dakika
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BM, Suriye'deki Gerginliği Düşürmeye Çalışıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, taraflarla irtibatı sürdürerek gerginliği azaltmaya çalışıyor.

04.12.2024 23:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'ın ülkede gerginliği düşürmek için taraflarla irtibatını sürdürdüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pedersen'ın Suriye'deki taraflarla telefon trafiği yürüttüğünü dile getiren Dujarric, üst düzey yetkililerle de iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Dujarric, Pedersen'ın bu sabah Cenevre'de "Uluslararası Suriye Destek Grubu"nun kurduğu ateşkes görev gücünün Rus, Türk ve Amerikalı temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Pedersen'ın İran Dışişleri Bakanının danışmanı Asghar Khaji ve Suriye rejiminin Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ile de görüştüğünü belirten Dujarric, Özel Temsilcinin Doha'ya giderek burada görüşmelerine devam edeceğini bildirdi.

Dujarric, siyasi çözümün önemine işaret ederek, "Özel Temsilcinin verdiği mesaj, derhal gerginliğin azaltılması, sivillerin korunması ve daha fazla kan akmasını engellemek yönünde." dedi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Suriye'deki Gerginliği Düşürmeye Çalışıyor - Son Dakika

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