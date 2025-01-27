BM Temsilcisi Husi Heyetiyle Görüştü - Son Dakika
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BM Temsilcisi Husi Heyetiyle Görüştü

BM, Yemen'de alıkonulan personelin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

27.01.2025 18:15
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ADEN, 27 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Sana'da gözaltına alınan BM personelinin durumumu görüşmek üzere Husi müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam ile bir araya geldi. Görüşme, Umman'ın başkenti Maskat'ta pazar günü gerçekleştirildi.

BM elçisinin ofisi tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamaya göre Grundberg, 2021, 2023 ve 2024'ten bu yana alıkonulanların yanı sıra yeni alıkonulan BM çalışanlarının "keyfi olarak gözaltına alınmasını" kınadı.

Gözaltına alınan tüm BM personeli, sivil toplum kuruluşu (STK) çalışanları, sivil toplum üyeleri ve diplomatların derhal serbest bırakılması çağrısı yapan Grundberg, BM'nin Yemen'de barışçıl çözüme olan bağlılığını vurguladı.

BM, 7 çalışanının Husiler tarafından alıkonulması üzerine cuma günü Husilerin kontrolündeki bölgelerde tüm resmi faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Husiler, 2023'ün ortalarından bu yana BM ve insani yardım kuruluşları için çalışan onlarca kişiyi gözaltına aldı. Husiler, Haziran 2024'te 13 BM personelini ve 50'den fazla STK çalışanını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı "ABD- İsrail casus şebekesinin kilit üyeleri" oldukları gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Temsilcisi Husi Heyetiyle Görüştü - Son Dakika

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