BM Temsilcisi Tetteh, Libya'da İlk Görüşmesini Yaptı

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hanna Serwa Tetteh, göreve gelmesinin ardından ilk kez Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Tetteh'i başkent Trablus'ta kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede yeni görevinde Tetteh'e başarılar dileyen Dibeybe, BM'nin Libya'da istikrarı artırma, seçimlerin yapılması ve geçiş sürecinin sona erdirilmesi yönündeki çabalarına destek verdiğine işaret etti.

Tetteh de BM'nin Libya'da istikrarın sağlanmasında olumlu rol oynayacağını ve Libya halkının istikrar özlemine kavuşmasına destek olacağını umduğunu ifade etti.

BM'den 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Libya Özel Temsilciliği'ne Gana'lı Hanna Serwaa Tetteh'i atadığı belirtilmişti.

Tetteh'in Mayıs 2024'te görevden ayrılan Abdoulaye Bathily'nin yerine atandığı, BM Libya Özel Temsilciliği'nin yanı sıra Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) da başkanı olacağı ifade edilmişti.