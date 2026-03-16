BM, UNAMA'nın Görev Süresini Uzattı

16.03.2026 22:52
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) görev süresini üç ay daha uzattı.

Çin tarafından sunulan taslak, 15 üyenin tamamının lehte oyunu aldı.

Buna göre BM Güvenlik Konseyi üyeleri, UNAMA'nın görev süresini üç ay daha uzatan kararı kabul etti.

Oylamanın ardından konuşan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Afganistan'ın çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirterek, endişeleri gidermek, istikrarı ve kalkınmayı teşvik etmek için Afgan yetkililer ve uluslararası toplum arasında sürekli iletişimin gerekliliğini vurguladı.

UNAMA'nın "vazgeçilmez bir rol" oynadığını söyleyen Fu Cong, Çin'in misyonun çalışmalarına verdiği desteği yineledi.

UNAMA, uluslararası işbirliğini kolaylaştırıyor, insani yardım çalışmalarını koordine ediyor, insan haklarını izliyor ve Afganistan'daki istikrarı teşvik ediyor.

Kaynak: AA

Advertisement
