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BM Uzmanları, ABD'deki Azot Gazıyla İnfazı İnsanlık Dışı ve İşkence Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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BM Uzmanları, ABD'deki Azot Gazıyla İnfazı İnsanlık Dışı ve İşkence Olarak Nitelendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ABD'de bir mahkumun azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararını, zalimce ve insanlık dışı bir yöntem olarak değerlendirdi. Uzmanlar, bu infaz yönteminin aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabileceğini ve denenmemiş bir yöntem olduğunu belirtti. Ayrıca, azot gazıyla infazın acı verici ve insanlık dışı bir ölümle sonuçlanabileceği endişesi dile getirildi. BM uzmanları, bu infaz yönteminin Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni ihlal edebileceği uyarısında bulunarak, infazın durdurulmasını talep etti.

BM Uzmanları, ABD\'deki Azot Gazıyla İnfazı İnsanlık Dışı ve İşkence Olarak Nitelendirdi
03.01.2024 - 21:19,
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Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, ABD'de bir mahkumun 25 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararını, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak nitelendirdi.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Kenneth Eugene Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı 25 Ocak'ta ABD'nin Alabama eyaletinde azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uzmanlar, yöntemi "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" şeklinde yorumladı.

İlk defa denenmesi beklenen azot gazıyla infaza ilişkin uzmanlar, "acı verici ve insanlık dışı bir ölümle sonuçlanacağından" endişe duyduklarını vurguladı.

Uzmanlar, "gazla boğma" yöntemiyle yapılan infazın, ABD'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ni ihlal edebileceği uyarısında bulunarak, infazı durdurma çağrısı yaptı.

Alabama'daki yetkililer Kasım 2022'de Smith'i zehirli iğne kullanarak infaz etmeye çalışmış, ancak girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA
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