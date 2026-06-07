BM ve İHG'den Yemen'deki Gözaltılara Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu BM personeli ile uluslararası ve yerel kuruluşların çalışanlarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM'nin Yemen'deki ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin BM personelini, ulusal ve uluslararası STK'ler ile diplomatik misyonların çalışanlarını gözaltına alması kınandı.

Açıklamada, 73 BM personeli de dahil olmak üzere gözaltına alınan onlarca kişinin derhal, koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması istendi.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğu ve bunun Yemen'de zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kahire İnsan Hakları Çalışmaları Merkezi ve Uluslararası Af Örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada da Husilere, gözaltına alınan onlarca BM ve uluslararası kuruluş çalışanını serbest bırakma çağrısı yapıldı.

Son iki yıldır keyfi olarak gözaltında tutulan onlarca BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşu çalışanının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması istenen açıklamada, insani yardım çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınmasının, hayati önem taşıyan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını doğrudan etkilediği vurgulandı.

İnsan hakları raporlarına göre, Husiler, Haziran 2024'te, onlarca BM personeli ile sivil toplum kuruluşlarından insani yardım çalışanlarını gözaltına aldı.

Daha sonraki gözaltılarla, Husilerin elindeki BM personeli sayısı 73'e çıktı. Diğer kuruluşlardan gözaltına alınanların sayısı ise bilinmiyor.