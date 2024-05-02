BM ve insani yardım ortakları, İsrail'in Refah'a saldırısının korkunç etkisini uyarıyor - Son Dakika
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BM ve insani yardım ortakları, İsrail'in Refah'a saldırısının korkunç etkisini uyarıyor

BM ve insani yardım ortakları, İsrail\'in Refah\'a saldırısının korkunç etkisini uyarıyor

BM ve insani yardım ortakları, İsrail'in Refah'a kara saldırısının siviller ve yardım operasyonları üzerinde korkunç etkisi olacağı konusunda uyarılarını tekrarladı. Refah, insani yardım operasyonları için temel merkez olarak kullanılıyor ve yüz binlerce sivil buraya sığınıyor. İsrail'in saldırısı, bomba, kıtlık ve hastalıkla mücadele eden insanları daha da zor duruma sokacak.

02.05.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım ortakları, İsrail'in Refah'a kara saldırısının siviller ve yardım operasyonları üzerinde korkunç etkisi olacağı konusunda uyarılarını tekrarladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Refah'ın insani yardım operasyonları için temel merkez olduğunu, onlarca insani yardım örgütünün hayat kurtarıcı malzemelerinin burada bulunduğunu dile getirdi.

Dujarric, "Refah bizim gıda, su, sağlık, hijyen ve kritik destek sağlamamız için kilit öneme sahip." dedi.

BM ve insani yardım ortaklarının, İsrail'in Refah'a kara saldırısının siviller ve yardım operasyonları üzerinde korkunç etkisi olacağı konusunda uyarılarını yinelediğini belirten Dujarric, yüz binlerce sivilin bomba, kıtlık ve hastalıktan kaçmak için buraya sığındığına dikkati çekti.

Dujarric, Refah'a saldırı hakkında İsrail'in kendilerine bilgi verip vermediğine dair soruya, "Askeri operasyonlar hakkında bilgiye sahip değiliz." cevabını verdi.

Sivillerin Refah'tan ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili olarak da Dujarric, buna ilişkin net bir rakama sahip olmadıklarını ancak büyük bir insani hareket gözlemlemediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM ve insani yardım ortakları, İsrail'in Refah'a saldırısının korkunç etkisini uyarıyor - Son Dakika

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