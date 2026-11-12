BM, yağışlı Gazze'ye 150 binden fazla çadır göndermek için İsrail onayı bekliyor - Son Dakika
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BM, yağışlı Gazze'ye 150 binden fazla çadır göndermek için İsrail onayı bekliyor

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BM, Gazze dışında sevk edilmeye hazır bekletilen 150 binden fazla çadırın bölgeye sokulabilmesi için İsrail onayı ve insani yardım fonlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Gazze'de 6 Kasım'dan bu yana etkili olan yağışta 70 bin çadır sular altında kaldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 6 Kasım'dan bu yana etkili olan yağış nedeniyle on binlerce çadırın sular altında kaldığı Gazze için temin edilen 150 binden fazla çadırın Gazze dışında sevk edilmeye hazır halde bekletildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'ye ilişkin konuştu.

BM insani yardım ortakları ve üye devletler tarafından satın alınan 150 binden fazla çadırın Gazze dışında sevk edilmeye hazır durumda bekletildiğini belirten Haq, "Gazze'ye yeterli malzeme ve ekipman getirilebilmesi için acilen insani yardım fonlarına ve İsrail onaylarına ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

Haq, çadır gibi acil kışlık malzemelerin yanı sıra Gazze'ye vakumlu kamyonlar, mobil su tahliye pompaları, motor yağı, hortumlar ve ağır makineler gibi ekipmanların girişine de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu malzemelerin içeri girmesi için ne gerektiğinin sorulması üzerine Haq, "Bu çadırları içeri sokabilmemiz için İsrail yetkililerinin izin verme konusunda işbirliği yapması gerekiyor. Gerekli izinlerle ilgili bir sorun var ve bunları içeri almamız gerekiyor." diye konuştu.

Haq, İsrail'den izin alınır alınmaz bu yardımların hemen içeri sokulabileceğini belirterek, "İnsanların evlerinden zorla çıkarıldığı, çocuklar da dahil olmak üzere sel suları nedeniyle insanların boğulduğu bir dönemde bu gerekli kaynakların içeri sokulmasında hiçbir gecikme olmamalı." ifadesini kullandı.

Gazze'de 70 bin çadırı su bastı

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkili oluyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
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