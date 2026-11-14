BM, Yemen'de çocuklar dahil sivillere yönelik saldırılarda hesap verme çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM, Yemen'de çocuklar dahil sivillere yönelik saldırılarda hesap verme çağrısı yaptı

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BM, Yemen\'de çocuklar dahil sivillere yönelik saldırılarda hesap verme çağrısı yaptı
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BM, Yemen'de sivillerin İHA, füze ve topçu ateşiyle hedef alınmasından endişe duydu. BM Sözcü Yardımcısı Haq, hastane, pazar yeri ve evlerde çocuklar dahil sivillerin öldüğünü belirterek hesap verebilirlik ve gözaltındaki BM personelinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de çatışmaların siviller ve sivil altyapı üzerindeki etkileri nedeniyle derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq cuma günü yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde siviller ve sivil altyapı giderek daha fazla insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava saldırıları ve topçu ateşinin hedefi oluyor" dedi.

Haq, yalnızca birkaç ay önce güvenli kabul edilen hastaneler, pazar yerleri ve insanların kendi evleri gibi yerlerde çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

Haq, "Bu endişe verici eğilim, Yemen'deki savaşın olağan kabul edilen bir gerçeği haline gelmemeli. Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükler, her koşulda tüm taraflar için geçerli" dedi.

Haq, "Sivillere zarar verilmesini önlemek ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iki hafta önce Husilerin gözetiminde hayatını kaybettiği öğrenilen BM personeli Muhammed İbrahim el-Şami'nin cenazesinin gecikmeksizin ailesine teslim edilmesini talep etti.

Haq, "Türk, Husi yetkililerine, el-Şami'nin ölüm tarihinin, nedeninin ve koşullarının belirlenmesi için acil adımlar atılması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca gözaltında tutulan tüm BM ve insani yardım personelinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineledi" ifadelerini kullandı.

El-Şami, Husiler tarafından gözaltına alınan ve bazıları 2024'ten bu yana tutulan yaklaşık 70 BM personeli arasında yer alıyordu.

Kaynak: Xinhua
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