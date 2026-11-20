BİRLEŞMİŞ BM, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik operasyonunu ve Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını endişeyle takip ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bugün Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırıları, Sana, Sada ve Taiz kentlerinde devam eden askeri operasyonlar ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten Haq, "Yemen'de ve çevresinde devam eden askeri tırmanıştan derin endişe duyuyoruz." dedi.

Haq, Yemen'deki milyonlarca insan için hayati önem taşıyan Kızıldeniz limanlarındaki insani yardım operasyonlarının devamlılığının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların yasaklanması da dahil olmak üzere tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapan Haq, sivil nüfusun ve sivil altyapının sürekli korunması gerektiğini belirtti.

Haq, çatışmalar nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasında ciddi kısıtlamalar yaşandığına da işaret ederek, "Nihayetinde çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını yineliyor ve tüm tarafları siyasi müzakerelere geri dönmenin bir yolunu bulmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'i tehdit eden unsurlarına karşı kapsamlı bir operasyon başlattıklarını ve bu kapsamda Hudeyde Limanı'nı hedef aldıklarını duyurmuştu.

Koalisyon güçleri, Yemen'e yönelik operasyon kapsamında Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Sada ve Taiz vilayetlerindeki askeri hedefleri ve balistik füze yeteneklerini imha etmeye yönelik operasyonun da sürdüğünü bildirmişti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.