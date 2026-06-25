BM Yetkilisi: Filistinli Acıları Görmezden Geliniyor - Son Dakika
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BM Yetkilisi: Filistinli Acıları Görmezden Geliniyor

25.06.2026 16:33
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Filistinlilerin acılarının Avrupa'da fark edilmediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistinlilerin acılarının Avrupa'daki tartışmalarda fark edilmediğini belirterek "Buna eşlik eden bir insanlıktan çıkarma süreci var çünkü 7 Ekim'den bu yana belgelenenler, inanılmaz boyutlarda bir acı, zulüm ve ihlaller dizisidir." dedi.

Türk, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesi (AFET) ve İnsan Hakları Alt Komitesinin ortak toplantısında milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Söz alan Danimarkalı Milletvekili Villy Sovndal, AP'den heyetle Aralık 2025'te Batı Şeria ve Kudüs'ü ziyaret ettiğini, herkesin sahadaki durumu kendi gözleriyle görebildiğini belirtti.

"Yasa dışı yerleşim yerlerinin giderek genişlediğini, yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti, masum insanların, ailelerin öldürüldüğünü, Kudüs ve köylerde evlerin yıkıldığını görebilirsiniz." diyen Sovndal, AB'nin Filistin'e yaklaşımında çifte standart uyguladığına dikkati çekti.

Sovndal, Türk'e, "AB, müttefik aradığı ve aynı zamanda çifte standartla suçlandığı durumda neyi daha iyi yapabilir?" diye sordu.

Türk, 7 Ekim'de yaşananların "korkunç" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ancak aynı zamanda Filistinlilerin acısının da fark edilmediğini görüyorum. Bu acı, Avrupa'daki tartışmalarda da bazen fark edilmiyor. Buna eşlik eden bir insanlıktan çıkarma süreci var çünkü 7 Ekim'den bu yana belgelenenler, inanılmaz boyutlarda bir acı, zulüm ve ihlaller dizisidir."

Herkesin çektiği acının mutlaka görülmesinin sağlanması gerektiğine işaret eden Türk, uluslararası hukukun çifte standartlardan kaçınmak için "en iyi garanti" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yetkilisi: Filistinli Acıları Görmezden Geliniyor - Son Dakika

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