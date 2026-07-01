BM Yetkilisinden Kıbrıs İddialarına Yanıt

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basınında BM'nin yeni bir çözüm planı üzerine çalıştığı ve planın Cuellar tarafından hazırlandığı iddialarını yalanladı.

Cuellar, yaptığı yazılı açıklamada, 7-14 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve GKRY'ye yaptığı ziyaretleri anımsatarak geçen hafta da New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirtti.

Guterres'in Kıbrıs'ta karşılıklı yarar sağlayacak bir sonuç bulunması için kararlı olduğunu vurgulayan Cuellar, "Bu bağlamda, her iki tarafı da nihai bir çözüme yönelik somut adımlar atmaya ikna edecek bir sonraki aşamaların neler olabileceği değerlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Cuellar, iki taraf arasında güven inşa etmenin zor olduğunun altını çizerek "Tarihin yükü ağır ve bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınmalı. Dezenformasyonun da rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Basında çıkan BM'nin yeni bir çözüm planı üzerine çalıştığı iddialarını "varsayımlar ve yaratıcılık bakımından zengin söylentiler" olarak nitelendiren Cuellar, "Bana ait tek bir kelime yok." ifadesine yer verdi.

Maria Angela Holguin Cuellar, "Kıbrıslıların bu defa, kalıcı bir çözümü tartışacak bu tarihi fırsatı kullanacaklarını umuyorum. Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum ancak vazgeçmeyin, bu zorlu geçmişin mahkumu olmayın." ifadelerini kullandı.