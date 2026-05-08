BMGK, Batı Şeria'daki Durumu Görüştü

08.05.2026 19:30
BMGK, Batı Şeria'daki kötüleşen durumu ve İsrail işgali altındaki gelişmeleri ele aldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen durum ve İsrailli işgalcilerin gasbettiği topraklarla ilgili gelişmeler ele alındı.

BMGK'de, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Letonya ve İngiltere Daimi Temsilciliklerinin teklifiyle, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs" konulu "Arria Formülü" toplantısı düzenlendi.

Ülkeler arasında uzlaşı olmadığı zaman resmi format dışında düzenlenen toplantı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrailli işgalcilerin bölgedeki yasa dışı uygulamaları ve Filistin halkına uyguladığı şiddet, video gösterimi ve grafiklerle ortaya konuldu.

Uluslararası Kriz Grubu İsrail/Filistin Proje Direktörü Max Rodenbeck, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki durumun "korkunç" olduğunu söyledi.

İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi, arazi gasbı ve ekonomik kısıtlamaların mevcut İsrail hükümeti döneminde yoğunlaştığını söyleyen Rodenbeck, bunun Doğu Kudüs dahil tüm Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Rodenbeck, İsrail hükümetinin son dört yılda bölgede 102 yeni yerleşim birimi kurduğunu hatırlatarak, bu rakamın geçmiş 50 yıl içinde inşa edilen yerleşimlerin "neredeyse tamamına eşit olduğuna" dikkati çekti ve İsrail hükümetini Filistin ekonomisini ciddi ölçüde zayıflatan politikalara imza atmakla suçladı.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

Arria Formülü Toplantıları

Arria Formülü (Arria formula) toplantıları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin, uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren konularda, resmi olmayan, esnek ve doğrudan bir diyalog ortamında uzmanlar, sivil toplum kuruluşları veya diğer yetkililerle bir araya gelmesini sağlayan gayri resmi bir toplantı yöntemi olarak yapılıyor.

İlk kez 1992'de Venezuela Büyükelçisi Diego Arria tarafından başlatılan toplantılar, Konsey üyelerinin resmi toplantılar dışında uzmanlar, sivil toplum temsilcileri, insan hakları savunucuları, BM yetkilileri ve çatışma bölgelerinden gelen kişilerle doğrudan bilgi alışverişi yapabilmesini amaçlıyor.

Arria Formülü toplantıları, Güvenlik Konseyi'nin resmi olarak ele alamadığı veya hazırlık yapmak istediği konularda önemli bir danışma ve bilgi edinme aracı olarak kullanılıyor.

Kaynak: AA

