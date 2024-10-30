BMGK'dan Somali için önemli karar - Son Dakika
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BMGK'dan Somali için önemli karar

BMGK, Somali'ye yardım misyonunun devrini onayladı, yeni süreç 2024'te başlayacak.

30.10.2024 18:48
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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali hükümetinin talebi üzerine BM Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) görevlerini 2 yıllık geçiş süreci boyunca ülkedeki BM ekibi ve ulusal yetkililere devredilmesi talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, geçiş sürecinde BM'nin ülkedeki destek faaliyetlerinin BM Somali Geçiş Süreci Yardım Misyonu (UNTMIS) olarak anılacağı bildirildi.

UNSOM'dan UNTMIS ve ulusal yetkililere görev devrinin 1 Kasım 2024'te başlayacağı belirtilen kararda, sürecin 31 Ekim 2026'da sonlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kararın kabul edilmesinin ardından konuşan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, alınan kararla Somali için çok önemli bir dönemin başladığına işaret etti.

UNSOM'un 2013 yılından beri barış ve devlet inşası konusunda çok önemli rol oynadığını kaydeden Woodward, misyonun politikalar konusunda yol gösterme, koordinasyon, teknik destek ve kapasite inşası alanlardaki uygulamalarının olumlu etkilerine dikkati çekti.

Somali hükümeti UNSOM'un faaliyetlerinin sonlandırılmasını istemişti

Somali hükümeti, 9 Mayıs 2024'te ülkede faaliyet gösteren UNSOM'un çalışmalarını durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Somali Dışişleri Bakanlığından BM'ye gönderilen mektupta, UNSOM'un çalışmalarının durdurulması istenerek, Misyon'un ekimde sona erecek görev süresinin yenilenmemesi talep edilmişti.

Somali'de 2013'ten bu yana görev yapan UNSOM, ülkede barış ve hükümetin inşası konusunda çeşitli stratejik önerilerde bulunmak, insan haklarıyla ilgili durumu izlemek ve Somali'yi desteklemek için uluslararası yardımları koordine ediyordu.

Kaynak: AA

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