BMGK'de ABD-İran Tartışması - Son Dakika
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BMGK'de ABD-İran Tartışması

02.07.2026 23:08
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BMGK, ABD ve İran arasında gerilimi ve mutabakatı tartıştı, taraflar birbirini eleştirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), imzalanan mutabakat zaptına rağmen ABD ile İran arasında devam eden gerilimi tartışmak üzere bir araya gelirken, toplantıda ABD ile İran saldırılar ve mutabakatın uygulanması konusunda birbirlerini eleştirdi.

Bahreyn'in talebi üzerine Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplanan BMGK'de İran ile ABD temsilcileri arasında sözlü tartışma yaşandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz konuşmasında, İran'ın ABD'ye karşılık Körfez ülkelerini hedef almasını eleştirerek, İran'ın "kasıtlı" olarak sivil altyapılara zarar verdiğini savundu.

Waltz, "Bu yüzden bugün buradayız çünkü diplomatik başarılara ve anlaşmalara rağmen İran, dünyaya hala temel bir nezaket ve saygı davranışı göstermedi." şeklinde ifadeler kullandı.

İran'ın BM Güvenlik Konseyine, komşularına ve diplomasinin temel ilkelerine açıkça meydan okuduğunu öne süren Waltz, bu ülkenin dünya ekonomisini rehin almasına izin verilemeyeceğini söyledi.

"Herhangi bir dış müdahale, mutabakat zaptını ihlal eder, uygulanmasını baltalar"

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani de ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmelerin yapıldığı bir dönemde BM Güvenlik Konseyinin süreci "baltalama riski" nedeniyle toplantı düzenlemekten kaçınması gerektiğini söyledi.

İrevani, ABD'nin İran'a karşı yalana başvurduğunu ve dezenformasyon yaptığını savunarak, "Diplomatik müzakerelerin ortasında, İsrail rejimiyle birlikte ABD, diplomasiye iki kez ihanet etmiş ve BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek İran'a karşı iki saldırgan savaş başlatmıştır." dedi.

Mutabakat zaptı gereği Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik trafiğinin yönetiminin İran'a ait olduğunu belirten İrevani, bu düzenlemenin uygulanmasının, mutabakat zaptına uygun olarak şu anda devam ettiğine vurgu yaptı.

İrevani, "Herhangi bir dış müdahale veya paralel bir düzenleme kurma girişimi mutabakat zaptını ihlal eder, uygulanmasını baltalar, normal ticari denizciliğin yeniden sağlanmasını geciktirir, güvenli denizciliği riske atar ve bölgesel gerilimi artırır." şeklinde uyarıda bulundu.

Basra Körfezi bölgesinde ABD askeri üslerinin varlığı ve yabancı müdahalesinin "güvensizlikten başka bir şey getirmediğini" aktaran İrevani, "En azından genel olarak bölgesel güvenliği ve özellikle deniz güvenliğini tehlikeye atıyorlar. ABD'nin bölgemizde kıyı sınırı yok. Bu onların suları değil, onların bölgesi değil." dedi.

"Burası Tahran değil, burası ABD"

İrevani'nin konuşmasının ardından söz alan ABD Büyükelçisi Waltz, "Ne yazık ki, rejimin temsilcisi konuşmasına, bu Konseyin toplanmaması, konuşmaması gerektiğini söyleyerek başladı. Size nerede olduğunuzu hatırlatayım. Burası Tahran değil, burası ABD, burası BM Güvenlik Konseyi. Bu organı susturamazsınız." şeklinde karşılık verdi.

İran Büyükelçisi İrevani de ikinci kez söz alarak, "ABD Temsilcisi'ne, deniz ablukasının toplu bir cezalandırma olup olmadığını soruyorum. İran'la savaş halindeydiniz. Uluslararası gemilerin İran limanlarına ulaşmasını neden engellediniz?" diye sordu.

ABD'de yapılan bir ankete atfen vergi mükelleflerinin yüzde 70'inin Trump yönetiminin İran'a yönelik savaş politikasına karşı çıktığını hatırlatan İrevani, halkın ABD çıkarlarının İsrail'in çıkarları için feda edildiğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BMGK'de ABD-İran Tartışması - Son Dakika

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