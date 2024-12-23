BMGK Haiti İçin Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Karayip ülkesi Haiti'de devam eden çete şiddetini kınayarak kötüleşen insani ve siyasi durumla mücadele için uluslararası toplumu desteğe çağırdı.

BMGK'den yapılan yazılı basın açıklamasında, yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'deki son şiddet olayları ve çözümüne dair önerilerin ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Haiti'de, siyaset, ekonomi, güvenlik, insan hakları, akut gıda güvensizliği ve beslenme krizleri ile insani erişim kısıtlamaları gibi kötüye giden konularda derin endişelerini yineledi ve uluslararası toplumun Haiti halkını destekleme sözünü yeniden teyit etti." ifadelerine yer verildi.

BMGK üyelerinin, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'te, 6-8 Aralık'ta silahlı çetenin en az 184 kişiyi öldürdüğüne dair raporlar dahil devam eden çete şiddetini güçlü şekilde kınadığı kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumun, ülkedeki kanun ve düzenin yeniden sağlanması için Haiti Ulusal Polisi'ni destekleme çabalarını "iki katına çıkarması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, Haiti'de kapsayıcı bir siyasi süreç için güvenlik koşullarının oluşturulması gerektiği belirtilerek BM'ye üye devletler, Çokuluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonuna ek gönüllü katkılar ve destek sağlamaya davet edildi.

Haitili çocuklara yönelik istismarların artmasının da "güçlü şekilde kınandığı" açıklamada, Haiti'ye uygulanan silah ambargosunun kapsamını genişleten 2752 (2024) sayılı Karar'ın oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.