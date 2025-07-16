NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için yarın acil oturum düzenleyecek.
AA muhabirine açıklama yapan BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi, toplantının yarın öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.
BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine yarın yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.
Son Dakika › Güncel › BMGK, İsrail'in Suriye Saldırılarını Görüşmek İçin Toplanıyor - Son Dakika
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