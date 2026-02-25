BMGK Sudan'da Saldırılara Karşı Çağrı Yaptı - Son Dakika
BMGK Sudan'da Saldırılara Karşı Çağrı Yaptı

25.02.2026 10:31
BMGK, Sudan'daki saldırıları kınayıp çatışmanın durdurulmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Sudan'da sivillere yönelik saldırıyı kınayarak, taraflara çatışmayı derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

BMGK'den, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kordofan ve Darfur bölgeleri de dahil Sudan genelinde devam eden şiddete ilişkin endişelerin ifade edildiği açıklamada, taraflara çatışmayı derhal durdurmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Dünya Gıda Programını (WFP) etkileyen çok sayıda saldırı da dahil sivillere, sivil altyapıya ve insani yardım personeline yönelik tekrarlanan dron saldırılarının kınandığı belirtildi.

İnsani yardım personeli ve tesislerine yönelik kasıtlı saldırıların "savaş suçu" teşkil edebileceğinin yinelendiği açıklamada, taraflara uluslararası hukuk yükümlülükleri kapsamında insani yardım personelinin korunması ve saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, HDK'nin çeşitli bölgelerde sürdürdüğü saldırı ve istikrarsızlaştırma faaliyetinin kınandığı belirtilerek, faillerin sorumlu tutulmasının talep edildiği bildirildi.

BMGK'nin, Sudan'ın bazı bölgelerinde çatışmaların yol açtığı ve yayılma riski taşıyan kıtlık ve gıda güvensizliği koşullarından derin endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Açlık savaş silahı olarak kullanılmamalıdır." ifadesi yer aldı.

Sudan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğin vurgulandığı açıklamada, HDK kontrolündeki bölgelerde paralel yönetim otoritesinin kurulmasının reddedildiğinin altı çizildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Sudan, Son Dakika

