BMMYK Yemen'de eylül başından beri 130 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Yemen'de devam eden çatışmaların 130 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu bildirerek, çatışmaların yükünü sivillerin çektiğini kaydetti.

Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların devam ettiği Yemen'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de şiddetlenen çatışmaların daha büyük çaplı kitlesel yerinden edilmelere yol açabileceğini kaydeden Baloch, giderek artan sayıda insanın hem ülke içinde yerinden edilmesinin hem de Cibuti, Somali ve diğer ülkelere kaçmasının beklendiği konusunda uyarı yaptı.

Baloch, "Yemen'deki çatışmalar birçok cepheye yayılarak hızla büyüyen bir yerinden edilme krizini tetikliyor, eylül başından bu yana 130 binden fazla insanın evlerini terk etmesine neden oldu. Çatışmaların yükünü siviller çekmeye devam ediyor." dedi.

Şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği en az 110 vakanın bildirildiğini kaydeden Baloch, güvenlik sorunları ve erişim kısıtlamalarının yardım çalışmalarını halihazırda sekteye uğrattığı bir dönemde, kayıp ve yerinden edilme sayılarının artması ve insani ihtiyaçların derinleşmesi endişesi yaşandığını belirtti.

Baloch, toplam yerinden edilme vakalarının yüzde 60'ından fazlasının gerçekleştiği Taiz'in krizin merkez üssü olmaya devam ettiğini söyledi.

22 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor

Çatışmaların son dönemde artmasından önce de Yemen'de 5,2 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu hatırlatan Baloch, "Mevcut çatışmalar, ülkedeki zaten vahim olan insani krizi daha da derinleştiriyor. Aralarında ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ile çoğunluğu Somali ve Etiyopya'dan gelen yaklaşık 65 bin mülteci ve sığınmacının da bulunduğu 22 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor." dedi.

Baloch, BMMYK'nin Yemen, Cibuti ve Somali için başlangıç ??düzeyinde "1. seviye acil durum" ilan ettiğini kaydederek, bu adımın nakit yardımı, barınma ve koruma faaliyetleri yoluyla müdahaleyi genişletmek amacıyla kaynakların ve personelin hızla harekete geçirilmesini sağladığını kaydetti.

Müdahale çalışmalarının, ciddi fon yetersizliği nedeniyle de kısıtlandığına dikkati çeken Baloch, BMMYK'nin Yemen operasyonu için 2026'da sağlanan finansman oranının sadece yüzde 18 seviyesinde olduğuna vurgu yaptı.

Baloch, "BMMYK'nin acil insani ihtiyaçları bulunan yaklaşık 231 bin kişiye yardım edebilmesi için tahmini 25 milyon dolarlık kaynağa acilen ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.

Cibuti'ye Yemenli mültecilerin gelişinin her gün sürdüğünü??????? söyleyen Baloch, şu ana kadar 3 binden fazla kişinin Cibuti'ye ulaştığını, yüzlerce kişinin de Somaliland ve Puntland'a ulaştığını kaydetti.

Baloch, ekim ortasına kadar Cibuti'ye 10 binden fazla Yemenli mültecinin gelmesini öngördüklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını kaydetti.

BMMYK Sözcüsü Baloch, gelecek üç ayda Yemen'de 230 bin yerinden edilmiş kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını öngörerek hazırlıklarını sürdüreceklerini de söyledi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.