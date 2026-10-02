BND Başkan Yardımcısı Baehr sızan numarayı kullanmayı sürdürüyor ve uzmanlar uyardı

Almanya'nın dış istihbaratından sorumlu Federal İstihbarat Servisinin (BND) Başkan Yardımcısı Dag Baehr'ın internete sızan telefon numarasını kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Kamu yayıncısı WDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberine göre, 2020'de ABD'li çevrim içi bir müzayede şirketinin siber saldırıya uğraması sonucunda şirketin 3,4 milyondan fazla müşterisinin bilgileri internete sızdı.

Şirket, tüm ilgilileri elektronik posta yoluyla konuyla ilgili bilgilendirdi.

Söz konusu dönemde Alman ordusunda Stratejik İstihbarat Komutanlığında komutan yardımcısı olan Baehr'ın telefon numarası, ev adresi ve elektronik posta adresi de internette yer aldı.

2023'ten bu yana BND'nin Başkan Yardımcısı olan Baehr, bilgilerinin sızdırıldığını bilmesine rağmen bugüne kadar aktif kalan telefon numarasını kullanmaya devam ediyor.

Telefon numarasını neden değiştirmediğine ilişkin soruya cevap veren Baehr, cep telefonunu sadece yeni numarasını ezberleyemeyecek olan özel çevresinden birkaç kişiyle yaptığı görüşmelerde kullandığını ve cep telefonunun düzenli olarak casus yazılım açısından incelendiğini ifade etti.

Ancak birçok askeri personel ve memurun bu numarayı, Baehr'ın tek ulaşılabilir cep telefonu numarası olarak kaydettiği öne sürüldü.

Güvenlik uzmanları, düzenli olarak casus yazılım kontrollerinin yapılmasının bile elektronik posta adresleri veya cep telefonu numaraları gibi sızdırılan verilerin düşman istihbarat servisleri tarafından saldırı aracı olarak kullanılmayacağının garantisi olmadığı uyarısında bulundu.

Güvenlik uzmanı Christopher Nehring, elektronik posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının dijital dünyaya erişimin anahtarları olduğunu kaydetti.