Böcek Ailesinin Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.
