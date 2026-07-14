Böcek İlaçlaması Davasında Karar - Son Dakika
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Böcek İlaçlaması Davasında Karar

14.07.2026 16:14
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Sanıklardan biri beraat ederken, diğerine 5 yıl hapis cezası verildi. Ahmet Enes Temel hayatını kaybetti.

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katındaki dairede bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığa verilen 5'er yıl hapis cezası kararının istinaf tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan sanıklardan birinin cezası aynı kalırken, diğeri beraat etti.

Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Abdulkerim El A. ve Ahmed El M. ile hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İlaçlama yapılan evde kiracı olarak ikamet eden Abdulkerim El A, evini ilaçlarken kimseyi öldürme kastı taşımadığını belirtti.

Diğer sanık Ahmed El M. de sadece ilacın kendisinden temin edildiğini, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, ilacın satışını yapan Ahmed El M'ye "taksirle bir veya birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verirken, evin kiracısı Abdulkerim El A'nın beraatini kararlaştırdı.

Olay

Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın alt katında oturan inşaat işçisi Abdülkerim El A, 29 Ocak 2024'te evinin farklı yerlerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle evden ayrılmış, üst katta oturan anneannesi Necla Duran'ı ziyarete gelen Ahmet Enes Temel, üst kata sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Necla Duran'ı (67) yarıyıl tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşegül Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21) de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi her iki sanığa da "taksirle bir veya birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olma" suçundan 5'er yıl hapis cezası vermiş, müşteki avukatının itirazı üzerine istinaf mahkemesine giden karar, "eksik araştırma yapıldığı" gerekçesiyle bozulmuştu.

Kaynak: AA

Ahmet Enes, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek İlaçlaması Davasında Karar - Son Dakika

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