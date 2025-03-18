Böcek'ten İmamoğlu'na Destek: Diplomayı İptal Kararı Hukuksuzdur

(ANKARA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bu hukuksuz karar, toplumun Ekrem Başkan'a olan inancını ortadan kaldırmayacak, aksine pekiştirip güçlendirecektir. Yol arkadaşımızın yanında, hem demokrasi hem de hukuk mücadelesinde birlikte kol kola, omuz omuza vermeye devam edeceğiz" tepkisini gösterdi.

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyaset bir topluma hizmet işidir, topluma rağmen ve topluma karşı yapılan her hamle de sonucunu yine toplumun cevabıyla bulur. İstanbul Üniversitesi'nin bugün aldığı karar siyaseten rakipleri ortadan kaldırmak adına alınmış bir karar olarak gözükmektedir. CHP köklü tarihi ve en zor şartta kol kola verebilmesi ile tarihe damga vurmuş bir partidir. Bu hukuksuz karar, toplumun Ekrem Başkan'a olan inancını ortadan kaldırmayacak, aksine pekiştirip güçlendirecektir. Yol arkadaşımızın yanında, hem demokrasi hem de hukuk mücadelesinde birlikte kol kola, omuz omuza vermeye devam edeceğiz."