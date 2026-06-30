Bodrum\'a 2.671 Turist Geldi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 'Aroya' kruvaziyeriyle 2 bin 671 turist geldi. Gemiden inen turistler çarşıda alışveriş yapıp, ilçenin tarihi noktaları ziyaret etti. İlçedeki plajlar da yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya, saat 07.00'da Marmaris Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Rus olmak üzere 2 bin 671 yolcu ve 1067 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, çarşıda alışveriş yapıp, ilçenin tarihi noktalarını ziyaret etti.

SAHİLLER DOLDU

Öte yandan, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denize girip serinledi. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Ortakent, Bitez, Turgutreis gibi sahillerde yoğunluk yaşandı.