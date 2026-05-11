Bodrum Açığında 4,2 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesine açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 23.29'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Depremin derinliği 41,2 kilometre olarak ölçüldü.