Bodrum Açıklarında 'Kızıl Cin' Yıldırımı Fotoğraflandı - Son Dakika
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Bodrum Açıklarında 'Kızıl Cin' Yıldırımı Fotoğraflandı

Bodrum Açıklarında \'Kızıl Cin\' Yıldırımı Fotoğraflandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve gök gürültüsü sırasında 'Kızıl Cin' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı. Fotoğrafçı Berkalp Turper, fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda meydana gelen 'Kızıl Cin'i Bodrum açıklarında görüntüledi.

13.02.2024 13:43
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 'Kızıl cin' olarak adlandırılan yıldırım fotoğraflandı.

Bodrum'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerine kadar çok sayıda şimşek gökyüzünü aydınlattı. Fotoğrafçı Berkalp Turper, Rodos- Fethiye arasında etkili olan ve 'Kızıl Cin' olarak adlandırılan yıldırımı, Bodrum açıklarında fotoğrafladı. 'Kızıl Cin'in fırtına bulutlarının içinde oluşan elektrik boşalmaları sonucunda oluştuğunu belirten Turper, "Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl Cin'i oluşturuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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