Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: "En Doğru Tespiti Sahada Yapıyoruz"

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iki gün süren saha programı kapsamında farklı mahallelerde incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmaları denetledi; vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Mandalinci, "En doğru tespiti sahada yapıyoruz. Bodrum'u makamdan değil sizleri dinleyerek sahadan yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Mandalinci, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı saha gezisine, Farilya Mahalle Muhtarlığı'ndan başladı. Mandalinci; altyapıdan çevre düzenlemelerine, esnafın taleplerinden mahallenin ihtiyaçlarına kadar birçok konuyu yerinde inceledi.

Muhtarlık ziyaretinin ardından Farilya Mahallesi'nde faaliyete başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na geçen Mandalinci, mevcut işleyişe ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında MUSKİ tarafından Kızılburun ve İnönü caddelerinde yürütülen çalışmalar da sahada kontrol edildi. Ayrıca, Gündoğan ve Küçükbük sahil hattında devam eden düzenleme çalışmalarında gelinen son aşama değerlendirildi. Gündoğan Rekreasyon Alanı projesi kapsamında planlanan otopark, meydan ve oyun parkı projelerinin sahada ele alınmasının ardından ilk günkü program sona erdi.

Gölköy'de yeni planlama süreci

Saha programının ikinci gününe Gölköy Mahallesi'nde devam eden Mandalinci, Gölköy Plaj Kafe'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından bölgede yeni bir planlama sürecinin başlatıldığını söyledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerileri dinleyen Mandalinci, eksiklerin giderilmesi için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.

Saha çalışmalarının önemini vurgulayan Mandalinci, "En doğru tespiti sahada yapıyoruz. Bodrum'u makamdan değil sizleri dinleyerek sahadan yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.