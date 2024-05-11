Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini Ziyaret Etti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini ziyaret etti. Öğrenciler Başkan Mandalinci'yi 'Hoş Geldin' resimleriyle karşıladı.

11.05.2024 12:08
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini ziyaret etti. Öğrenciler Başkan Mandalinci'yi 'Hoş Geldin' resimleriyle karşıladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, meclis üyeleri ve Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı'nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Mandalinci, öğrencilerin hazırladığı 'Hoş Geldin' resimleriyle karşılandı. Başkan Mandalinci, öğrenciler tarafından hazırlanan sorulara da samimiyetle cevap verdi.

Mandalinci çocuklarla sohbetinde burada çok güzel bir Cumhuriyet Halk Evi kurulduğunu belirterek, "Atatürk ilke ve inkılapları ışığında burada sizlere eğitimler veriliyor. O eğitimleri çok iyi bir şekilde alıp büyüyünce burada aldığınız eğitimleri uygulayarak vatanınıza faydalı insanlar olmanızı istiyorum" dedi.

ÇOCUKLARA "TASARRUF TEDBİRİ" YOK

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Mandalinci, uygulamaya aldıkları tasarruf tedbirleri kapsamına çocukları dahil etmediklerinin altını çizerek, "Sıkı bir tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir döneme girdik ama buna geleceğimiz çocuklarımız dahil değil. Onlar için her şey feda olsun" diye konuştu.

Çocuklar tarafından hazırlanan resimleri inceleyen Başkan Tamer Mandalinci, öğrencilerin şubeye masa tenisi talebini de mümkün olan en kısa sürede de yerine getirecekleri sözünü verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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