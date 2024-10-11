Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Anaokulu Fiyat Artışları Açıklaması - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Anaokulu Fiyat Artışları Açıklaması

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, anaokullarında yapılması planlanan fiyat artışlarıyla ilgili velilere bilgi vererek müzakerelerin yapılacağını ve orta yol bulunacağını belirtti.

11.10.2024 15:23
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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediyenin anaokullarında yapılması planlanan fiyat artışları ile ilgili olarak velileri bilgilendirdi. Mandalinci, "Anaokullarımızı asla bir gelir kapısı olarak görmedik, görmüyoruz. Kasım ayında sizlerle aynı masada müzakerede buluşacağız. Orta yolu bulacak, mutlulukla ayrılacağız" dedi.

Başkan Mandalinci, belediye anaokullarındaki öngörülen fiyat artışlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Anaokullarımızı asla bir gelir kapısı olarak görmedik, görmüyoruz. Biz, size sebeplerimizi açıklayacağız. Müzakere edeceğiz, oturacağız, konuşacağız. Orta yolda buluşacağız. Genel bir mutluluk içinde çocuklarımızı belediyenin o güzel hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bodrum'da yaşayan, çalışan anne ve babalar çok daha uygun fiyata kreş hizmetlerinden faydalanacak. Çocuklarımız, kaliteli eğitim hizmeti almaya devam edecek. Atacağımız tüm adımlarda müzakereyi baştan yapacağız ki verilen kararlar daha nitelikli, doğru adımlar olsun. Belediye sizin için var. Belediye sizin imkanlarınızla beraber bu hizmetleri veriyor. Sizlerin katkılarıyla yaptığımız görevlerde size rağmen asla bir şey yapmayacağız. Ama kurumun da ayakta kalmasını sağlamak benim görevim. Kasım ayında sizlerle aynı masada müzakerede buluşacağız. Orta yolu bulacak, mutlulukla ayrılacağız. Önümüzde güzel günler var. Sıkıntılı ve umutsuz baktığımız bir süreç olmayacak. Sizin mutsuzluğunuz bizim de mutsuzluğumuzdur. Hem sizlerin hem kurumun hukukunu korumak benim birinci görevim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Anaokulu Fiyat Artışları Açıklaması - Son Dakika

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