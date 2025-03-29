Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Ramazan Bayramı Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. İftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mandalinci, bayramın getirdiği huzur ve coşku ile Bodrum'un değerine dikkat çekti.

29.03.2025 10:31  Güncelleme: 11:11
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum'un değerini bilen, doğasını koruyan, kültürel zenginliğine sahip çıkan ve hakkaniyeti savunan herkese gönülden teşekkür ediyor, bayramın ve yaz mevsiminin getirdiği umudu, neşeyi ve coşkuyu birlikte paylaşmayı diliyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizin simgesi, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı mübarek Ramazan Ayı'nda vatandaşlarımızla sofralarımızı bereket içinde paylaştık. Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarımızı halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum Yarımadamızın dört bir yanında, farklı mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Ramazan'ın manevi huzurunu birlikte hissettik.

30 Mart Pazar günü ise hep birlikte, sevgiyle kucaklaşacağımız, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel ifadesi olan bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küslüklerin sona erdiği, sofraların bereketle donandığı, sevgi ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bu güzel günlerde, Bodrum'un eşsiz ruhuyla hep birlikte bayram sevincini yaşamayı diliyorum.

Toplumsal vicdanımızı ve hakkaniyet duygumuzu bir kez daha gözler önüne seren, toplumların temel taşı olan hak, hukuk ve adalet duygularının hakim olduğu bir bayram olması en büyük arzumuzdur.

Bodrum'un değerini bilen, doğasını koruyan, kültürel zenginliğine sahip çıkan ve hakkaniyeti savunan herkese gönülden teşekkür ediyor, bayramın ve yaz mevsiminin getirdiği umudu, neşeyi ve coşkuyu birlikte paylaşmayı diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi umut ederken yaklaşan yaz sezonunun hepimize bereket, esnafımıza bol kazanç ve Bodrum'a yakışır güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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