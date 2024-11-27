Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü

Güncel

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Başkan Mandalinci, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret ederek belediyemizin vergi borçları hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin SGK ve vergi borçları dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bakanlıkta bir araya geldi. Başkan Mandalinci, toplantıda Bodrum Belediyesi'nin mevcut borçlarının mahsuplaşma ile ödenmesi için Şimşek'e çalışma raporu sundu.

"Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ederim"

Şimşek'ten gelen önerileri dinleyen Mandalinci, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret ederek belediyemizin vergi borçları hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederim" dedi. Şimşek'in kendilerini sıcak ve samimi şekilde karşıladığını ifade eden Mandalinci, görüşmenin kentin gelişimi ve ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.