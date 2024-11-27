Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile vergi borçları hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Mandalinci, Bakan Şimşek'e destekleri için teşekkür etti.

27.11.2024 18:15  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Başkan Mandalinci, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret ederek belediyemizin vergi borçları hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederim" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin SGK ve vergi borçları dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bakanlıkta bir araya geldi. Başkan Mandalinci, toplantıda Bodrum Belediyesi'nin mevcut borçlarının mahsuplaşma ile ödenmesi için Şimşek'e çalışma raporu sundu.

"Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ederim"

Şimşek'ten gelen önerileri dinleyen Mandalinci, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret ederek belediyemizin vergi borçları hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür ederim" dedi. Şimşek'in kendilerini sıcak ve samimi şekilde karşıladığını ifade eden Mandalinci, görüşmenin kentin gelişimi ve ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Mehmet Şimşek, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:49:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.